  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кальяри - Болонья 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
КальяриБолонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Кальяри - Беневенто 06.01.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Беневенто 06.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 6 января 2021, Среда. 14:30 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Эудженио Аббаттиста...
  • Кальяри - Аталанта смотреть онлайн 14.02.2021
    Кальяри - Аталанта смотреть онлайн 14.02.2021
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 22-й тур Главный судья: Марко...
  • Кальяри - Сассуоло 31.01.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Сассуоло 31.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Маурицио...
  • Кальяри - Наполи 03.01.2021 прямая трансляция
    Кальяри - Наполи 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Джанлука...
  • Дженоа - Кальяри 24.01.2021 прямая трансляция
    Дженоа - Кальяри 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 24 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Ди Белло...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close