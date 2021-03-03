Кальяри - Болонья 03.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Кальяри - Беневенто 06.01.2021 прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 6 января 2021, Среда. 14:30 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Эудженио Аббаттиста...
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 6 января 2021, Среда. 14:30 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Эудженио Аббаттиста...
Кальяри - Аталанта смотреть онлайн 14.02.2021
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 22-й тур Главный судья: Марко...
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 22-й тур Главный судья: Марко...
Кальяри - Сассуоло 31.01.2021 прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Маурицио...
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Маурицио...
Кальяри - Наполи 03.01.2021 прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Джанлука...
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Джанлука...
Дженоа - Кальяри 24.01.2021 прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 24 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Ди Белло...
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 24 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Ди Белло...