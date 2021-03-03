Бордо - ПСЖ 03.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бордо - ПСЖ, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жан-Луи Гассе
|Маурисио Почеттино
|28.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 2
|23.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|4 : 3
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
|09.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|02.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 2
|22.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|0 : 1
|30.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|6 : 2
|10.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 3
|24.01.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 4
|01.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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