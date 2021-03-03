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Бордо - ПСЖ 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
3 Марта 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 28-й тур
БордоПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бордо - ПСЖ, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бордо
Бордо
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
28.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 ПСЖ2 : 2Бордо
23.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 ПСЖ4 : 3Бордо
28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Бордо0 : 1ПСЖ
09.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 ПСЖ1 : 0Бордо
02.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Бордо2 : 2ПСЖ
22.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Бордо0 : 1ПСЖ
30.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 ПСЖ6 : 2Бордо
10.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Бордо0 : 3ПСЖ
24.01.2017 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Бордо1 : 4ПСЖ
01.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 8 ПСЖ2 : 0Бордо

Отзывы и комментарии к матчу

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