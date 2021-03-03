Сент-Этьен - Ланс 03.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Ланс, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Клод Пюэль
|Франк Эз
|03.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 0
|06.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|3 : 3
|21.09.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 1
|15.01.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|2 : 1
|28.08.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|3 : 1
|02.05.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 4
|24.03.2010
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|22.12.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 0
|09.04.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 0
|04.11.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|3 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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