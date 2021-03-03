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Сент-Этьен - Ланс 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
3 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 28-й тур
Сент-ЭтьенЛанс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Ланс, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Франция Клод Пюэль
Франция Франк Эз
История личных встреч
03.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Ланс2 : 0Сент-Этьен
06.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 24 Сент-Этьен3 : 3Ланс
21.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 6 Ланс0 : 1Сент-Этьен
15.01.2011 Франция - Лига 1 Тур 20 Ланс2 : 1Сент-Этьен
28.08.2010 Франция - Лига 1 Тур 4 Сент-Этьен3 : 1Ланс
02.05.2010 Франция - Лига 1 Тур 35 Сент-Этьен1 : 4Ланс
24.03.2010 Кубок Франции 1/4 финала Ланс3 : 1Сент-Этьен
22.12.2009 Франция - Лига 1 Тур 19 Ланс1 : 0Сент-Этьен
09.04.2008 Франция - Лига 1 Тур 31 Сент-Этьен2 : 0Ланс
04.11.2007 Франция - Лига 1 Тур 13 Ланс3 : 2Сент-Этьен

Отзывы и комментарии к матчу

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