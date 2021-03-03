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Брест - Дижон 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
3 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 28-й тур
БрестДижон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Брест - Дижон, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брест
Брест
Дижон
Дижон
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Давид Линарес
История личных встреч
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Дижон0 : 2Брест
01.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Дижон3 : 0Брест
26.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Брест2 : 0Дижон
18.03.2016 Франция - Лига 2 Тур 31 Брест0 : 0Дижон
31.10.2015 Франция - Лига 2 Тур 13 Дижон3 : 1Брест
11.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 23 Брест1 : 1Дижон
21.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 7 Дижон1 : 0Брест

Отзывы и комментарии к матчу

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