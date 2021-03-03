  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Нант - Реймс 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
3 Марта 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 28-й тур
НантРеймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Нант - Реймс, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нант
Нант
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
Франция Давид Гуйон
История личных встреч
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Реймс3 : 2Нант
15.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Нант1 : 0Реймс
17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Реймс1 : 0Нант
16.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 Нант0 : 0Реймс
09.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 33 Реймс2 : 1Нант
22.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 3 Нант1 : 0Реймс
07.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 28 Реймс3 : 1Нант
18.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 10 Нант1 : 1Реймс
25.01.2014 Франция - Лига 1 Тур 22 Нант0 : 0Реймс
31.08.2013 Франция - Лига 1 Тур 4 Реймс0 : 0Нант

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Нант - Ренн 06.01.2021 прямая трансляция
    Нант - Ренн 06.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004 6 января 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Жереми Пиньяр...
  • Нант - Марсель 20.02.2021 прямая трансляция
    Нант - Марсель 20.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004 20 Февраля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 26-й тур Главный судья: Амаури...
  • Нант - Монако 31.01.2021 прямая трансляция
    Нант - Монако 31.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004 31 января 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Томас...
  • Нант - Ланс 17.01.2021 прямая трансляция
    Нант - Ланс 17.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004 17 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Франк...
  • Нант - Лилль смотреть онлайн 07.02.2021
    Нант - Лилль смотреть онлайн 07.02.2021
    Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004 7 Февраля 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Стефани...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close