Нант - Реймс 03.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Нант - Реймс, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Раймон Доменек
|Антуан Комбуаре
|Давид Гуйон
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|3 : 2
|15.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 0
|16.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 0
|09.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 1
|22.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|07.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|3 : 1
|18.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 1
|25.01.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 0
|31.08.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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