Монпелье - Лорьян 03.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Монпелье - Лорьян, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мишель Дер Закарян
|Кристоф Пеллиссье
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 1
|24.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|4 : 3
|15.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 0
|29.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|2 : 2
|06.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 1
|28.10.2015
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|27.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 1
|31.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 0
|13.09.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|20.04.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|4 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 21 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 26-й тур Главный судья: Клеман...
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 20 августа 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 4-й тур Главный судья:...
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 9 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 19-й тур Главный судья: Франсуа...
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 15 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Орельен Пети...
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 30 января 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Амаури Делеру...