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Вест Бромвич - Эвертон 04.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
4 Марта 2021, Четверг. 21:00 МСК. АПЛ, 29-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Вест БромвичЭвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Бромвич - Эвертон, который запланирован на 04 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Англия Сэм Эллардайс
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
19.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Эвертон5 : 2Вест Бромвич Альбион
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Вест Бромвич Альбион0 : 0Эвертон
11.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 28 Эвертон3 : 0Вест Бромвич Альбион
20.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 2 Вест Бромвич Альбион1 : 2Эвертон
13.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 26 Эвертон0 : 1Вест Бромвич Альбион
28.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вест Бромвич Альбион2 : 3Эвертон
19.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 22 Эвертон0 : 0Вест Бромвич Альбион
13.09.2014 Англия - Премьер-лига Тур 4 Вест Бромвич Альбион0 : 2Эвертон
21.01.2014 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вест Бромвич Альбион1 : 1Эвертон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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