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Ливерпуль - Челси 04.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
4 Марта 2021, Четверг. 23:15 МСК. АПЛ, 33-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
ЛиверпульЧелси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ливерпуль - Челси, который запланирован на 04 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Челси
Лондон
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Германия Томас Тухель
История личных встреч
20.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Челси0 : 2Ливерпуль
22.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ливерпуль5 : 3Челси
03.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Челси2 : 0Ливерпуль
22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Челси1 : 2Ливерпуль
14.08.2019 Суперкубок УЕФА Финал Ливерпуль2 : 2 5 : 4Челси
14.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Ливерпуль2 : 0Челси
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Челси1 : 1Ливерпуль
26.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ливерпуль1 : 2Челси
06.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 37 Челси1 : 0Ливерпуль
25.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 13 Ливерпуль1 : 1Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 29-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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