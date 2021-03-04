Ливерпуль - Челси 04.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ливерпуль - Челси, который запланирован на 04 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Юрген Клопп
|Томас Тухель
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 2
|22.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|5 : 3
|03.03.2020
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
|14.08.2019
|Суперкубок УЕФА
|Финал
|2 : 2 5 : 4
|14.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|26.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|06.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
|25.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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