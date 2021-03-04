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Леванте - Атлетик 04.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
4 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/2 Финала
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
ЛевантеАтлетик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Атлетик, который запланирован на 04 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/2 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
26.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Леванте1 : 1Атлетик Б
11.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 1Леванте
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Атлетик Б2 : 0Леванте
12.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Леванте1 : 2Атлетик Б
10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Атлетик Б2 : 1Леванте
03.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б3 : 2Леванте
03.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Леванте3 : 0Атлетик Б
23.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б1 : 3Леванте
10.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Леванте1 : 2Атлетик Б
24.04.2016 Испания - Примера Тур 35 Леванте2 : 2Атлетик Б

Отзывы и комментарии к матчу

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