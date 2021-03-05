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Шальке - Майнц 05.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
5 Марта 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 24-й тур
ШалькеМайнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шальке - Майнц, который запланирован на 05 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Майнц
Майнц
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Майнц2 : 2Шальке-04
16.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 22 Майнц0 : 0Шальке-04
20.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 5 Шальке-042 : 1Майнц
23.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц3 : 0Шальке-04
29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Шальке-041 : 0Майнц
09.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Майнц0 : 1Шальке-04
20.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 9 Шальке-042 : 0Майнц
19.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Майнц0 : 1Шальке-04
23.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 8 Шальке-043 : 0Майнц
12.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 21 Майнц2 : 1Шальке-04

Отзывы и комментарии к матчу

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