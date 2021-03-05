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Спортинг - Санта-Клара 05.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
5 Марта 2021, Пятница. 23:45 МСК. Примейра, 22-й тур
СпортингСанта Клара

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