Спортинг - Санта-Клара 05.03.2021 прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
5 Марта 2021, Пятница. 23:45 МСК. Примейра, 22-й тур
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