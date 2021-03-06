  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ротор - Химки 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
6 Марта 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 21-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
РоторХимки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ротор - Химки, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Химки
Химки
Главные тренеры
Беларусь Александр Николаевич Хацкевич
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Россия Валерий Александрович Климов
История личных встреч
29.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Химки1 : 1Ротор
13.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Химки0 : 2Ротор
28.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 5 Ротор1 : 1Химки
17.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 27 Ротор1 : 0Химки
31.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 9 Химки1 : 1Ротор
12.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 38 Ротор3 : 1Химки
08.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 1 Химки3 : 0Ротор
16.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 19 Химки1 : 0Ротор
22.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Ротор1 : 0Химки
06.11.2010 Россия - Первый дивизион Тур 40 Ротор0 : 1Химки
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Ротор» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Ротор - Краснодар 13.09.2020 прямая трансляция
    Ротор - Краснодар 13.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568 13 августа 2020, восркесенье. 19:00 МСК. Премьер-Лига, 7-й тур Главный судья: Михаил...
  • Ротор - Сочи 22.08.2020 прямая трансляция
    Ротор - Сочи 22.08.2020 прямая трансляция
    Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568 22 августа 2020, суббота. 20:00 МСК. 4-й тур Главный судья: Сергей Иванов...
  • Спартак Москва - Ростов 31.10.2020 прямая трансляция
    Спартак Москва - Ростов 31.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360 31 октября 2020, Суббота. 16:30 МСК. Премьер-Лига, 13 -й тур Главный судья: Виталий...
  • Химки - Арсенал Тула 11.12.2020 прямая трансляция
    Химки - Арсенал Тула 11.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636 11 декабря 2020, Пятница. 19:00 МСК. Премьер-Лига, 18-й тур Главный судья: Иван...
  • Ротор - Уфа 12.12.2020 прямая трансляция
    Ротор - Уфа 12.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568 12 декабря 2020, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-Лига, 18-й тур Главный судья:...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close