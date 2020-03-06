Олимпик - Шахтёр 06.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Олимпик - Шахтёр, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 17. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Юрий Николаевич Калитвинцев
|Луиш Мануэль Рибейру Каштру
|27.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|2 : 0
|06.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|3 : 0
|01.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|0 : 4
|02.12.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|2 : 2
|31.10.2018
|Кубок Украины
|1/8 финала
|3 : 2
|24.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|2 : 5
|25.11.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|2 : 4
|19.08.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|2 : 0
|21.05.2017
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 8
|1 : 1
|15.04.2017
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|0 : 4
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