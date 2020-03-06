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Олимпик - Шахтёр 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873
6 Марта 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
ОлимпикШахтер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Олимпик - Шахтёр, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 17. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Олимпик Д
Донецк
Шахтёр Д
Донецк
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Калитвинцев
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
27.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Шахтёр Д2 : 0Олимпик Д
06.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Шахтёр Д3 : 0Олимпик Д
01.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Олимпик Д0 : 4Шахтёр Д
02.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Шахтёр Д2 : 2Олимпик Д
31.10.2018 Кубок Украины 1/8 финала Шахтёр Д3 : 2Олимпик Д
24.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Олимпик Д2 : 5Шахтёр Д
25.11.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Олимпик Д2 : 4Шахтёр Д
19.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Шахтёр Д2 : 0Олимпик Д
21.05.2017 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Шахтёр Д1 : 1Олимпик Д
15.04.2017 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Олимпик Д0 : 4Шахтёр Д

Отзывы и комментарии к матчу

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