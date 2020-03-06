Брайтон - Лестер 06.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брайтон - Лестер, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Грэм Поттер
|Брендан Роджерс
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 0
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 2
|26.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 1
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 2
|19.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
|08.04.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 41
|1 : 4
|07.12.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 19
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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