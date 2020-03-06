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Брайтон - Лестер 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
6 Марта 2021, Суббота. 23:00 МСК. АПЛ, 27-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
БрайтонЛестер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брайтон - Лестер, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Лестер Сити0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
26.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Лестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Лестер Сити
31.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 32 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
19.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
08.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 41 Лестер Сити1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
07.12.2013 Англия - Чемпионшип Тур 19 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Лестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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