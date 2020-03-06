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Бёрнли - Арсенал 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
6 Марта 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 27-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
БернлиАрсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бёрнли - Арсенал, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Испания Микель Артета
История личных встреч
13.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Арсенал0 : 1Бёрнли
02.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Бёрнли0 : 0Арсенал
17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Арсенал2 : 1Бёрнли
12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Бёрнли1 : 3Арсенал
22.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Арсенал3 : 1Бёрнли
06.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 37 Арсенал5 : 0Бёрнли
26.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли0 : 1Арсенал
22.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 22 Арсенал2 : 1Бёрнли
02.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 7 Бёрнли0 : 1Арсенал
30.01.2016 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал2 : 1Бёрнли
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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