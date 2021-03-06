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Астон Вилла - Вулверхэмптон 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
6 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 27-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
Астон ВиллаВулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вилла - Вулверхэмптон, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон0 : 1Астон Вилла
27.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Астон Вилла0 : 1Вулверхэмптон
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Астон Вилла2 : 1Вулверхэмптон
10.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Астон Вилла4 : 1Вулверхэмптон
14.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Вулверхэмптон2 : 0Астон Вилла
14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Вулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
15.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Астон Вилла1 : 1Вулверхэмптон
21.01.2012 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вулверхэмптон2 : 3Астон Вилла
27.08.2011 Англия - Премьер-лига Тур 3 Астон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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