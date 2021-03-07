Тоттенхэм - Кристал Пэлас 07.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тоттенхэм - Кристал Пэлас, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жозе Моуринью
|Рой Ходжсон
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 1
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|4 : 0
|03.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 0
|27.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 0
|10.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 1
|25.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 1
|05.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 0
|26.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 1
|20.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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