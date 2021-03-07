  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ливерпуль - Фулхэм 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
7 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 27-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
ЛиверпульФулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ливерпуль - Фулхэм, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
13.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Фулхэм1 : 1Ливерпуль
17.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Фулхэм1 : 2Ливерпуль
11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль2 : 0Фулхэм
13.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 26 Фулхэм2 : 3Ливерпуль
09.11.2013 Англия - Премьер-лига Тур 11 Ливерпуль4 : 0Фулхэм
12.05.2013 Англия - Премьер-лига Тур 37 Фулхэм1 : 3Ливерпуль
22.12.2012 Англия - Премьер-лига Тур 18 Ливерпуль4 : 0Фулхэм
01.05.2012 Англия - Премьер-лига Тур 34 Ливерпуль0 : 1Фулхэм
06.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 14 Фулхэм1 : 0Ливерпуль
09.05.2011 Англия - Премьер-лига Тур 36 Фулхэм2 : 5Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
0'
Промо матча «Ливерпуль» — «Фулхэм»

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Тоттенхэм - Бёрнли 28.02.2021 прямая трансляция
    Тоттенхэм - Бёрнли 28.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062 28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 26-й тур Главный судья: Кевин Френд...
  • Бёрнли - Фулхэм 03.01.2021 прямая трансляция
    Бёрнли - Фулхэм 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 3 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 17-й тур Главный судья: Крейг Поусон (Южный...
  • Фулхэм - Бёрнли 24.01.2021 прямая трансляция
    Фулхэм - Бёрнли 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700 24 января 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала Главный судья: Эндрю...
  • Норвич - Бернли прямая трансляция 18.07.2020
    Норвич - Бернли прямая трансляция 18.07.2020
    Стадион: Кэрроу Роуд (Норидж, Англия), вместимость: 27220 18 июля 2020, суббота. 19:30 МСК. 37-й тур Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд,...
  • Кристал Пэлас - Эвертон 26.09.2020 прямая трансляция
    Кристал Пэлас - Эвертон 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 26 августа 2020, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Кевин Френд...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close