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Атлетико - Реал Мадрид 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
7 Марта 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 26-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
АтлетикоРеал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетико - Реал Мадрид, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Франция Зинедин Зидан
История личных встреч
12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Реал Мадрид2 : 0Атлетико М
01.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Реал Мадрид1 : 0Атлетико М
12.01.2020 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид0 : 0 4 : 1Атлетико М
28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Атлетико М0 : 0Реал Мадрид
27.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Реал Мадрид3 : 7Атлетико М
09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Атлетико М1 : 3Реал Мадрид
29.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид0 : 0Атлетико М
15.08.2018 Суперкубок УЕФА Финал Реал Мадрид2 : 4 ДВАтлетико М
08.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
18.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Атлетико М0 : 0Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 18:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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