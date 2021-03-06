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Кадис - Эйбар 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033
6 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 26-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
КадисЭйбар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кадис - Эйбар, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кадис
Кадис
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Испания Альваро Сервера
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
30.10.2020 Испания - Примера Тур 8 Эйбар0 : 2Кадис

Отзывы и комментарии к матчу

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