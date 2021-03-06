  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Эльче - Севилья 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
6 Марта 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 26-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
ЭльчеСевилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эльче - Севилья, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эльче
Эльче
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Испания Фран Эскриба
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
15.03.2015 Испания - Примера Тур 27 Севилья3 : 0Эльче
19.10.2014 Испания - Примера Тур 8 Эльче0 : 2Севилья
18.05.2014 Испания - Примера Тур 38 Севилья3 : 1Эльче
12.01.2014 Испания - Примера Тур 19 Эльче1 : 1Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Эльче - Вильярреал смотреть онлайн 06.02.2021
    Эльче - Вильярреал смотреть онлайн 06.02.2021
    Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 6 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 22-й тур Главный судья: Марио...
  • Эльче - Эйбар 20.02.2021 прямая трансляция
    Эльче - Эйбар 20.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 20 Февраля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 24-й тур Главный судья: Адриан...
  • Эльче - Хетафе 11.01.2021 прямая трансляция
    Эльче - Хетафе 11.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 11 января 2021, Понедельник. 21:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Хосе...
  • Эльче - Уэска 03.10.2020 прямая трансляция
    Эльче - Уэска 03.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 3 октября 2020, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига ,  5-й тур Главный судья:...
  • Эльче - Осасуна 22.12.2020 прямая трансляция
    Эльче - Осасуна 22.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 22 декабря 2020, Вторник. 19:30 МСК. Ла Лига, 15-й тур Главный судья: Рикардо...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close