  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Вальядолид - Хетафе 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
6 Марта 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 26-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
ВальядолидХетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Хетафе, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Хетафе0 : 1Вальядолид
23.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Вальядолид1 : 1Хетафе
15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Хетафе2 : 0Вальядолид
14.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Вальядолид2 : 2Хетафе
15.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Вальядолид1 : 1Хетафе
09.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Хетафе1 : 0Вальядолид
31.08.2018 Испания - Примера Тур 3 Хетафе0 : 0Вальядолид
27.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Вальядолид1 : 0Хетафе
17.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Хетафе3 : 1Вальядолид
01.02.2014 Испания - Примера Тур 22 Хетафе0 : 0Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Вальядолид - Реал Сосьедад 13.09.2020 прямая трансляция
    Вальядолид - Реал Сосьедад 13.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 13 августа 2020, восркесенье. 17:00 МСК. Ла Лига ,  1-й тур Главный судья:...
  • Вальядолид - Леванте 26.01.2021 прямая трансляция
    Вальядолид - Леванте 26.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 26 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала Главный судья:...
  • Вальядолид - Уэска 29.01.2021 прямая трансляция
    Вальядолид - Уэска 29.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 29 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур Главный судья: Рикардо Де...
  • Вальядолид - Эльче 19.01.2021 прямая трансляция
    Вальядолид - Эльче 19.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 19 января 2021, Вторник. 21:00 МСК. Ла Лига, 19-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме...
  • Вальядолид - Валенсия 10.01.2021 прямая трансляция
    Вальядолид - Валенсия 10.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512 10 января 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Гуильермо...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close