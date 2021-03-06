Вальядолид - Хетафе 06.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вальядолид - Хетафе, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Серхио Гонсалес
|Хосе Бордалас
|02.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 1
|23.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 1
|15.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|14.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 2
|15.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 1
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 0
|31.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 0
|27.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 40
|1 : 0
|17.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 19
|3 : 1
|01.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 0
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