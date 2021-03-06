  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Специя - Беневенто 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
6 Марта 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 26-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
СпецияБеневенто

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Специя - Беневенто, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Специя
Специя
Беневенто
Беневенто
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Филиппо Индзаги
История личных встреч
07.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Беневенто0 : 3Специя
29.02.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 26 Беневенто3 : 1Специя
05.10.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 7 Специя0 : 1Беневенто
16.03.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 29 Беневенто2 : 3Специя
18.11.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 10 Специя3 : 1Беневенто
23.05.2017 Италия - Серия B Плей-офф - 1/4 финала Беневенто2 : 1Специя
01.04.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 33 Специя1 : 3Беневенто
29.10.2016 Италия - Серия B Серия B. Тур 12 Беневенто1 : 0Специя

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Специя - Парма 27.02.2021 прямая трансляция
    Специя - Парма 27.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336 27 Февраля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 24-й тур Главный судья: Даниэле Орсато...
  • Специя - Верона 03.01.2021 прямая трансляция
    Специя - Верона 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Лука Пайретто...
  • Специя - Милан смотреть онлайн 13.02.2021
    Специя - Милан смотреть онлайн 13.02.2021
    Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336 13 Февраля 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 22-й тур Главный судья: Даниэле Киффи...
  • Специя - Удинезе 31.01.2021 прямая трансляция
    Специя - Удинезе 31.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336 31 января 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 20 -й тур Главный судья: Антонио Ди...
  • Специя - Дженоа 23.12.2020 прямая трансляция
    Специя - Дженоа 23.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336 23 декабря 2020, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 14 -й тур Главный судья: Давиде Масса...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close