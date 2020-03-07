Наполи - Болонья 07.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Болонья, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Дженнаро Гаттузо
|Синиша Михайлович
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 2
|25.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 2
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|3 : 2
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 1
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 3
|04.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 7
|17.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 4
|3 : 1
|19.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 34
|6 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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