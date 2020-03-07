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Наполи - Болонья 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
7 Марта 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 26-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
НаполиБолонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Болонья, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Болонья0 : 1Наполи
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Болонья1 : 1Наполи
01.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Наполи1 : 2Болонья
25.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Болонья3 : 2Наполи
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Наполи3 : 2Болонья
28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Наполи3 : 1Болонья
10.09.2017 Италия - Серия А Тур 3 Болонья0 : 3Наполи
04.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Болонья1 : 7Наполи
17.09.2016 Италия - Серия А Тур 4 Наполи3 : 1Болонья
19.04.2016 Италия - Серия А Тур 34 Наполи6 : 0Болонья

Отзывы и комментарии к матчу

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