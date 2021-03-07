Рома - Дженоа 07.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Дженоа, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паулу Фонсека
|Давиде Баллардини
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 3
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 3
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 3
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|3 : 2
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 1
|26.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
|28.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 2
|08.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 1
|02.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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