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Рома - Дженоа 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
7 Марта 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 26-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
РомаДженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Дженоа, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Дженоа1 : 3Рома
19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Дженоа1 : 3Рома
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Рома3 : 3Дженоа
05.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Дженоа1 : 1Рома
16.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Рома3 : 2Дженоа
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Рома2 : 1Дженоа
26.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Дженоа1 : 1Рома
28.05.2017 Италия - Серия А Тур 38 Рома3 : 2Дженоа
08.01.2017 Италия - Серия А Тур 19 Дженоа0 : 1Рома
02.05.2016 Италия - Серия А Тур 36 Дженоа2 : 3Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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