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Верона - Милан 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
7 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 26-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
ВеронаМилан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Милан, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Верона
Верона
Милан
Милан
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Милан2 : 2Верона
02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Милан1 : 1Верона
15.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Верона0 : 1Милан
05.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Милан4 : 1Верона
17.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Верона3 : 0Милан
13.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Милан3 : 0Верона
25.04.2016 Италия - Серия А Тур 35 Верона2 : 1Милан
13.12.2015 Италия - Серия А Тур 16 Милан1 : 1Верона
07.03.2015 Италия - Серия А Тур 26 Милан2 : 2Верона
19.10.2014 Италия - Серия А Тур 7 Верона1 : 3Милан

Отзывы и комментарии к матчу

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