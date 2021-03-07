  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Сампдория - Кальяри 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
7 Марта 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 26-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия)
СампдорияКальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Кальяри, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Леонардо Семпличи
История личных встреч
07.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Кальяри2 : 0Сампдория
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Сампдория3 : 0Кальяри
05.12.2019 Кубок Италии 4-й раунд Кальяри2 : 1Сампдория
02.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Кальяри4 : 3Сампдория
24.02.2019 Италия - Серия А Тур 25 Сампдория1 : 0Кальяри
26.09.2018 Италия - Серия А Тур 6 Кальяри0 : 0Сампдория
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Сампдория4 : 1Кальяри
09.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Кальяри2 : 2Сампдория
19.02.2017 Италия - Серия А Тур 25 Сампдория1 : 1Кальяри
30.11.2016 Кубок Италии 4-й раунд Сампдория3 : 0Кальяри

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Дженоа - Сампдория 03.03.2021 прямая трансляция
    Дженоа - Сампдория 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур Главный судья: Лука Пайретто (Турин,...
  • Дженоа - Кальяри 24.01.2021 прямая трансляция
    Дженоа - Кальяри 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 24 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Ди Белло...
  • Сампдория - Кальяри прямая трансляция 15.07.2020
    Сампдория - Кальяри прямая трансляция 15.07.2020
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 15 июля 2020, среда. 20:30 МСК. 33-й тур Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)...
  • Сампдория - Удинезе 16.01.2021 прямая трансляция
    Сампдория - Удинезе 16.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 16 января 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 18 -й тур Главный судья: Юан Лука Сакки...
  • Сампдория - Интер 06.01.2021 прямая трансляция
    Сампдория - Интер 06.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703 6 января 2021, Среда. 17:00 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Паоло Валери (Рим,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close