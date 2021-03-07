Кёльн - Вердер 07.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - Вердер, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маркус Гисдоль
|Флориан Кофельдт
|06.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|6 : 1
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 0
|12.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 1
|22.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 0
|05.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|4 : 3
|17.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|07.05.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 0
|12.12.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|28.10.2015
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 31 января 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья: Феликс Цвайер...
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 2 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья: Сёрен Шторкс...
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 16 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Франк Вилленборг...
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 20 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 22-й тур Главный судья: Беньямин Кортус...
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374 18 октября 2020, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига. 4-й тур...