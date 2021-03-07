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Кёльн - Вердер 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
7 Марта 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 24-й тур
КельнВердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кёльн - Вердер, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Вердер
Бремен
Главные тренеры
Германия Маркус Гисдоль
Германия Флориан Кофельдт
История личных встреч
06.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Вердер1 : 1Кёльн
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Вердер6 : 1Кёльн
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 Кёльн1 : 0Вердер
12.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Вердер3 : 1Кёльн
22.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 9 Кёльн0 : 0Вердер
05.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 32 Кёльн4 : 3Вердер
17.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 15 Вердер1 : 1Кёльн
07.05.2016 Германия - Бундеслига Тур 33 Кёльн0 : 0Вердер
12.12.2015 Германия - Бундеслига Тур 16 Вердер1 : 1Кёльн
28.10.2015 Кубок Германии 2-й раунд Вердер1 : 0Кёльн

Отзывы и комментарии к матчу

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