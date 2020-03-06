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Герта - Аугсбург 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
6 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 24-й тур
ГертаАугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Герта - Аугсбург, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Герта
Берлин
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Венгрия Паль Дардаи
Германия Хайко Херрлих
История личных встреч
07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Аугсбург0 : 3Герта
30.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Герта2 : 0Аугсбург
24.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Аугсбург4 : 0Герта
11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Аугсбург3 : 4Герта
18.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Герта2 : 2Аугсбург
28.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Герта2 : 2Аугсбург
10.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 Аугсбург1 : 1Герта
09.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 28 Герта2 : 0Аугсбург
19.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 11 Аугсбург0 : 0Герта
23.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 18 Герта0 : 0Аугсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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