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Фрайбург - РБ Лейпциг 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
6 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 24-й тур
ФрайбургЛейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фрайбург - РБ Лейпциг, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 РБ Лейпциг3 : 0Фрайбург
16.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 26 РБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
26.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 9 Фрайбург2 : 1РБ Лейпциг
27.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 РБ Лейпциг2 : 1Фрайбург
08.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Фрайбург3 : 0РБ Лейпциг
20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Фрайбург2 : 1РБ Лейпциг
27.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 РБ Лейпциг4 : 1Фрайбург
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 РБ Лейпциг4 : 0Фрайбург
25.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 12 Фрайбург1 : 4РБ Лейпциг
07.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Фрайбург2 : 1РБ Лейпциг

Отзывы и комментарии к матчу

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