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Бавария - Боруссия Д 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
6 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 24-й тур
БаварияБавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Боруссия Д, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Хорватия Эдин Терзич
История личных встреч
07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д2 : 3Бавария
30.09.2020 Суперкубок Германии Финал Бавария3 : 2Боруссия Д
26.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия Д0 : 1Бавария
09.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Бавария4 : 0Боруссия Д
03.08.2019 Суперкубок Германии Финал Боруссия Д2 : 0Бавария
06.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Бавария5 : 0Боруссия Д
10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д3 : 2Бавария
31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Бавария6 : 0Боруссия Д
20.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Бавария2 : 1Боруссия Д
04.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д1 : 3Бавария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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