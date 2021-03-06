Бавария - Боруссия Д 06.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Боруссия Д, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Ханс-Дитер Флик
|Эдин Терзич
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 3
|30.09.2020
|Суперкубок Германии
|Финал
|3 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|4 : 0
|03.08.2019
|Суперкубок Германии
|Финал
|2 : 0
|06.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|5 : 0
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|3 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|6 : 0
|20.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур Главный судья: Мартин Петерзен...
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 3 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья: Маркус Шмидт...
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 30 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья: Беньямин Кортус...
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 15 Февраля 2021, Понедельник. 22:30 МСК. Бундеслига, 21-й тур Главный судья: Флориан...
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 24 октября 2020, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 5-й тур...