Жил Висенте - Порту 06.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Жил Висенте - Порту, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Рикарду Соареш
|Сержиу Консейсау
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 2
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 0
|28.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 1
|10.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|2 : 1
|03.03.2016
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 0
|03.02.2016
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|0 : 3
|10.05.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
|03.01.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|1 : 5
|16.02.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 2
|14.09.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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