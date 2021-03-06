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Жил Висенте - Порту 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
6 Марта 2021, Суббота. 21:00 МСК. Примейра, 22-й тур
Жил ВисентеПорту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Жил Висенте - Порту, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Рикарду Соареш
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
29.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте0 : 2Порту
24.10.2020 Португалия - Примейра Тур 5 Порту1 : 0Жил Висенте
28.01.2020 Португалия - Примейра Тур 18 Порту2 : 1Жил Висенте
10.08.2019 Португалия - Примейра Тур 1 Жил Висенте2 : 1Порту
03.03.2016 Кубок Португалии 1/2 финала Порту2 : 0Жил Висенте
03.02.2016 Кубок Португалии 1/2 финала Жил Висенте0 : 3Порту
10.05.2015 Португалия - Примейра Тур 32 Порту2 : 0Жил Висенте
03.01.2015 Португалия - Примейра Тур 15 Жил Висенте1 : 5Порту
16.02.2014 Португалия - Примейра Тур 19 Жил Висенте1 : 2Порту
14.09.2013 Португалия - Примейра Тур 4 Порту2 : 0Жил Висенте

Отзывы и комментарии к матчу

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