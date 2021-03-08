Белененсеш - Бенфика 08.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Белененсеш - Бенфика, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Арманду Пети
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 0
|26.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 0
|31.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|3 : 2
|17.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 2
|11.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 2
|27.10.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|2 : 0
|30.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 1
|19.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|5 : 0
|13.03.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|4 : 0
|23.10.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593 4 Февраля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Примейра, 17-й тур Главный судья: Фабиу Вериссиму...
Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593 27 декабря 2020, Воскресенье. 23:00 МСК. Примейра. 11-й тур Главный судья: Руй Мануэл...
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 25 января 2021, Понедельник. 20:00 МСК. Примейра, 15-й тур Главный судья: Руй Мануэл Гомеш...
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647 26 октября 2020, Понедельник. 23:15 МСК. Примейра. 5-й тур Главный судья: Руй Мануэл...
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 8589 28 Февраля 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Примейра, 21-й тур Главный судья: Элдер Мальейру...