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Белененсеш - Бенфика 08.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593
8 Марта 2021, Понедельник. 23:15 МСК. Примейра, 22-й тур
БелененсешБенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Белененсеш - Бенфика, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Белененсеш
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Арманду Пети
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
29.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика3 : 0Белененсеш
26.10.2020 Португалия - Примейра Тур 5 Бенфика2 : 0Белененсеш
31.01.2020 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика3 : 2Белененсеш
17.08.2019 Португалия - Примейра Тур 2 Белененсеш0 : 2Бенфика
11.03.2019 Португалия - Примейра Тур 25 Бенфика2 : 2Белененсеш
27.10.2018 Португалия - Примейра Тур 8 Белененсеш2 : 0Бенфика
30.01.2018 Португалия - Примейра Тур 20 Белененсеш1 : 1Бенфика
19.08.2017 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика5 : 0Белененсеш
13.03.2017 Португалия - Примейра Тур 25 Бенфика4 : 0Белененсеш
23.10.2016 Португалия - Примейра Тур 8 Белененсеш0 : 2Бенфика

Отзывы и комментарии к матчу

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