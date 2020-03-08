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Интер - Аталанта 08.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
8 Марта 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 26-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
ИнтерАталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Аталанта, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Интер М
Милан
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Аталанта1 : 1Интер М
01.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Аталанта0 : 2Интер М
11.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Интер М1 : 1Аталанта
07.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Интер М0 : 0Аталанта
11.11.2018 Италия - Серия А Тур 12 Аталанта4 : 1Интер М
14.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Аталанта0 : 0Интер М
19.11.2017 Италия - Серия А Тур 13 Интер М2 : 0Аталанта
12.03.2017 Италия - Серия А Тур 28 Интер М7 : 1Аталанта
23.10.2016 Италия - Серия А Тур 9 Аталанта2 : 1Интер М
16.01.2016 Италия - Серия А Тур 20 Аталанта1 : 1Интер М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Серии A: «Интер» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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