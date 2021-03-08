Бетис - Алавес 08.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Алавес, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мануэль Пеллегрини
|Фернандес Абелардо
|13.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|17.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 1
|25.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|12.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 3
|21.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 0
|30.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 4
|16.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|25.04.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 35
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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