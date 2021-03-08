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Бетис - Алавес 08.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
8 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 26-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
БетисАлавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Алавес, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бетис
Севилья
Алавес
Витория
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Фернандес Абелардо
История личных встреч
13.09.2020 Испания - Примера Тур 1 Алавес0 : 1Бетис
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Бетис1 : 2Алавес
05.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Алавес1 : 1Бетис
17.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Бетис1 : 1Алавес
25.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Алавес0 : 0Бетис
12.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Алавес1 : 3Бетис
21.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Бетис2 : 0Алавес
30.04.2017 Испания - Примера Тур 35 Бетис1 : 4Алавес
16.12.2016 Испания - Примера Тур 16 Алавес1 : 0Бетис
25.04.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 35 Алавес1 : 2Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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