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Челси - Эвертон 08.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
8 Марта 2021, Понедельник. 21:00 МСК. АПЛ, 27-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
ЧелсиЭвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Эвертон, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Эвертон1 : 0Челси
08.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Челси4 : 0Эвертон
07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон3 : 1Челси
17.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Эвертон2 : 0Челси
11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Челси0 : 0Эвертон
23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Эвертон0 : 0Челси
25.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси2 : 1Эвертон
27.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Челси2 : 0Эвертон
30.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон0 : 3Челси
05.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 11 Челси5 : 0Эвертон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Челси» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
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Промо матча «Челси» — «Эвертон»

Отзывы и комментарии к матчу

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