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Рух Львов - Десна 08.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
8 Марта 2021, Понедельник. 15:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
Рух ЛьвовДесна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Рух Львов - Десна, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 17. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рух В
Винники
Десна
Чернигов
Главные тренеры
Украина Иван Федык
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
30.09.2020 Кубок Украины 3-й предварительный раунд Десна2 : 1Рух В
27.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Десна3 : 1Рух В
03.11.2017 Украина - Первая лига Тур 20 Рух В2 : 1Десна
30.07.2017 Украина - Первая лига Тур 3 Десна3 : 0Рух В

Отзывы и комментарии к матчу

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