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Арсенал Тула - Локомотив 08.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
8 Марта 2021, Понедельник. 14:00 МСК. РПЛ, 21-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Арсенал ТулаЛокомотив

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал Тула - Локомотив, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Тула
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Сербия Марко Николич
История личных встреч
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Локомотив М1 : 0Арсенал
06.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Арсенал4 : 0Локомотив М
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Локомотив М2 : 1Арсенал
04.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Арсенал2 : 0Локомотив М
03.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Локомотив М3 : 1Арсенал
13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Арсенал2 : 0Локомотив М
18.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Локомотив М1 : 0Арсенал
16.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Арсенал0 : 3Локомотив М
01.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Локомотив М1 : 1Арсенал
14.03.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Локомотив М0 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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