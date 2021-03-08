Рубин - Зенит 08.03.2021 прямая трансляция

Текстовая трансляция

45+6' Прозвучал свисток на перерыв. Насыщенный событиями тайм получился, много моментов было создано, особенно «Зенитом» — но «Рубин» самоотверженно играл в обороне, плюс штанги пару раз спасали казанцев. Пенальти наверняка будет долго обсуждаться, мяч в руку там после навеса с близкого расстояния и рикошета попал всё-таки, хоть она и была вытянута в сторону. Тем не менее, 11-метровый уже был назначен и реализован, хозяева ведут в счёте, а мы ждём второго тайма!

45+5' Выбили казанцы мяч из своей штрафной после навеса, а затем кто-то из футболистов заблокировал удар Вендела со средней дистанции.

45+4' После ввода мяча из-за боковой ещё один опасный момент создали гости — на этот раз Дюпин после резкого удара Азмуна головой в прыжке вытащил мяч из-под перекладины, переведя его на угловой!

45+2' Как не забил «Зенит»?! Оздоев получил мяч в левой части штрафной после серии передач и прострелил к дальней штанге, где Азмун был совсем один, однако пробил в касание выше ворот с пары метров!

45' Пять минут добавлено к первому тайму. Травма Мусаева была с вынужденной заменой плюс просмотр VAR, всё логично.

44' Кузяев получил по ногам на правом фланге. После подачи со штрафного была суматоха в штрафной казанцев, но удар по воротам так никто нанести и не смог.

43' Тут же заработал угловой «Зенит», но Дюпин уверенно сыграл на выходе, поймав мяч в прыжке.

41' 1:0 Джордже Деспотович ГОЛ! С разбега вкрутил мяч по центру под перекладину Деспотович, а Лунёв прыгнул в левый от себя угол.

40' И назначает 11-метровый Карасёв!

38' Нет, получает главный арбитр подсказку о том, что здесь может быть пенальти — мяч попал в выставленную в сторону руку Кузяева. Пошёл смотреть VAR сам Карасёв.

37' Угловой зарабатывает «Рубин» после навеса от левого угла штрафной к воротам.

35' Чуть неточная передача на Макарова получилась, не смог он чётко подстроиться под мяч на линии штрафной и пробил выше ворот.

33' Активно идёт вперёд «Рубин», создавая давление на защитников «Зенита».

31' Не получилась атака левым флангом у казанцев, потеряли хозяева мяч.

29' Караваев нарушил правила в атаке, попав сопернику локтем по шее в борьбе.

27' Костюков сыграл головой, выбив мяч за пределы штрафной после навеса Ракицкого с углового.

26' Ловрен навесил с фланга на Дзюбу, мяч был выбит на угловой.

24' Самошников прошёл Караваева и навесил к линии вратарской, где Деспотович не добрался до мяча.

22' Деспотович пробил от линии штрафной, мяч после рикошета прилетел к Лунёву.

20' Вендел с левого фланга навесил на Азмуна, тот пробил в касание мимо Дюпина и снова отправил мяч в штнгау!

18' Продолжилась игра, и с угловым «Рубин» спокойно справился.

18' Михаил Костюков Костюков вышел вместо него.

17' Увезли Мусаева на медицинском каре за пределы поля. Замена будет.

16' Пауза в матче, врачи на поле. Нос разбит у Мусаева, останавливают ему кровь.

15' Прошёл прострел слева в штрафную «Рубина», Уремович, выбивая мяч, случайно попал ногой Мусаеву по лицу, а мяч прилетел к Караваеву, который обработал его и хлёстко пробил в дальний угол — Дюпин в прыжке перевёл на угловой!

13' Поле на «Ак Барс Арене» в посредственном состоянии, так что при передачах низом мяч часто катится не туда, куда должен был бы.

11' Закрутил Барриос мяч от левого края штрафной во вратарскую, тот полетел между Дзюбой и Азмуном, и Дюпину удалось в прыжке выбить мяч кулаком!

9' Маркус Вендел от линии штрафной пробил в дальний угол — Дюпин среагировал, отразив этот удар!

7' Караваев вырезал передачу в штрафную на Азмуна, тот нанёс удар головой и попал в штангу!

5' Хвича получил мяч на левом фланге, сместился оттуда в штрафную и пробил в дальний угол — рядом со штангой!

3' Дюпин спокойно поймал мяч после навеса с углового, опередив Дзюбу.

1' Поехали! Игра началась.

0' «Зенит» изначально забыл привезти с собой игровую форму.

0' Команды вышли на поле.