Рубин - Зенит 08.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рубин - Зенит, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|22
|вр
|Юрий Дюпин
|77
|зщ
|Илья Самошников
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|5
|зщ
|Филип Уремович
|31
|зщ
|Георгий Зотов
|38
|пз
|Леон Мусаев
18'
|21
|пз
|Хвича Кварацхелия
|87
|пз
|Солтмурад Бакаев
|8
|пз
|Дарко Йевтич
|25
|пз
|Денис Макаров
|9
|нп
|Джордже Деспотович
|14
|нп
|Михаил Костюков
18'
|99
|вр
|Андрей Лунёв
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
|6
|зщ
|Деян Ловрен
|44
|зщ
|Ярослав Ракицкий
|3
|зщ
|Дуглас дос Сантос
|20
|пз
|Вендел
|27
|пз
|Магомед Оздоев
|14
|пз
|Далер Кузяев
|5
|пз
|Вильмар Барриос
|22
|нп
|Артём Дзюба
|7
|нп
|Сердар Азмун
|1
|вр
|Никита Медведев
|66
|вр
|Никита Янович
|57
|пз
|Мишель Пухаев
|84
|пз
|Степан Суриков
|12
|пз
|Александр Зуев
|19
|нп
|Иван Игнатьев
|91
|вр
|Давид Бязров
|71
|вр
|Даниил Одоевский
|2
|зщ
|Дмитрий Чистяков
|94
|зщ
|Данила Хотулёв
|4
|зщ
|Данил Круговой
|54
|зщ
|Саба Сазонов
|21
|пз
|Александр Ерохин
|64
|пз
|Кирилл Кравцов
|17
|пз
|Андрей Мостовой
|19
|пз
|Алексей Сутормин
|36
|нп
|Станислав Крапухин
|92
|нп
|Даниил Шамкин
|Леонид Викторович Слуцкий
|Сергей Богданович Семак
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 2
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 2
|21.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|5 : 0
|09.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 2
|13.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|0 : 1
|05.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|22.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 1
|02.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 2
|19.09.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|4 : 1
|13.03.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|4 : 2
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