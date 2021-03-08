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Рубин - Зенит 08.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
8 Марта 2021, Понедельник. 16:30 МСК. РПЛ, 21-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
РубинЗенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рубин - Зенит, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
22РоссияврЮрий Дюпин
77РоссиязщИлья Самошников
2ШвециязщКарл Старфельт
5ХорватиязщФилип Уремович
31РоссиязщГеоргий Зотов
38РоссияпзЛеон Мусаев
18'
21ГрузияпзХвича Кварацхелия
87РоссияпзСолтмурад Бакаев
8ШвейцарияпзДарко Йевтич
25РоссияпзДенис Макаров
9СербиянпДжордже Деспотович
14РоссиянпМихаил Костюков
18'
99РоссияврАндрей Лунёв
15РоссиязщВячеслав Караваев
6ХорватиязщДеян Ловрен
44УкраиназщЯрослав Ракицкий
3БразилиязщДуглас дос Сантос
20Бразилияпз Вендел
27РоссияпзМагомед Оздоев
14РоссияпзДалер Кузяев
5КолумбияпзВильмар Барриос
22РоссиянпАртём Дзюба
7ИраннпСердар Азмун
Запасные
1РоссияврНикита Медведев
66РоссияврНикита Янович
57РоссияпзМишель Пухаев
84РоссияпзСтепан Суриков
12РоссияпзАлександр Зуев
19РоссиянпИван Игнатьев
91РоссияврДавид Бязров
71РоссияврДаниил Одоевский
2РоссиязщДмитрий Чистяков
94РоссиязщДанила Хотулёв
4РоссиязщДанил Круговой
54РоссиязщСаба Сазонов
21РоссияпзАлександр Ерохин
64РоссияпзКирилл Кравцов
17РоссияпзАндрей Мостовой
19РоссияпзАлексей Сутормин
36РоссиянпСтанислав Крапухин
92РоссиянпДаниил Шамкин
Главные тренеры
РоссияЛеонид Викторович Слуцкий
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Зенит1 : 2Рубин
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Рубин1 : 2Зенит
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит5 : 0Рубин
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Зенит1 : 2Рубин
13.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Рубин0 : 1Зенит
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Рубин0 : 0Зенит
22.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Зенит2 : 1Рубин
02.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Рубин0 : 2Зенит
19.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Зенит4 : 1Рубин
13.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит4 : 2Рубин
Текстовая трансляция
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45+6'
Прозвучал свисток на перерыв. Насыщенный событиями тайм получился, много моментов было создано, особенно «Зенитом» — но «Рубин» самоотверженно играл в обороне, плюс штанги пару раз спасали казанцев. Пенальти наверняка будет долго обсуждаться, мяч в руку там после навеса с близкого расстояния и рикошета попал всё-таки, хоть она и была вытянута в сторону. Тем не менее, 11-метровый уже был назначен и реализован, хозяева ведут в счёте, а мы ждём второго тайма!
45+5'
Выбили казанцы мяч из своей штрафной после навеса, а затем кто-то из футболистов заблокировал удар Вендела со средней дистанции.
45+4'
После ввода мяча из-за боковой ещё один опасный момент создали гости — на этот раз Дюпин после резкого удара Азмуна головой в прыжке вытащил мяч из-под перекладины, переведя его на угловой!
45+2'
Как не забил «Зенит»?! Оздоев получил мяч в левой части штрафной после серии передач и прострелил к дальней штанге, где Азмун был совсем один, однако пробил в касание выше ворот с пары метров!
45'
Пять минут добавлено к первому тайму. Травма Мусаева была с вынужденной заменой плюс просмотр VAR, всё логично.
44'
Кузяев получил по ногам на правом фланге. После подачи со штрафного была суматоха в штрафной казанцев, но удар по воротам так никто нанести и не смог.
43'
Тут же заработал угловой «Зенит», но Дюпин уверенно сыграл на выходе, поймав мяч в прыжке.
41'
1:0
Джордже Деспотович
ГОЛ! С разбега вкрутил мяч по центру под перекладину Деспотович, а Лунёв прыгнул в левый от себя угол.
40'
И назначает 11-метровый Карасёв!
38'
Нет, получает главный арбитр подсказку о том, что здесь может быть пенальти — мяч попал в выставленную в сторону руку Кузяева. Пошёл смотреть VAR сам Карасёв.
37'
Угловой зарабатывает «Рубин» после навеса от левого угла штрафной к воротам.
35'
Чуть неточная передача на Макарова получилась, не смог он чётко подстроиться под мяч на линии штрафной и пробил выше ворот.
33'
Активно идёт вперёд «Рубин», создавая давление на защитников «Зенита».
31'
Не получилась атака левым флангом у казанцев, потеряли хозяева мяч.
29'
Караваев нарушил правила в атаке, попав сопернику локтем по шее в борьбе.
27'
Костюков сыграл головой, выбив мяч за пределы штрафной после навеса Ракицкого с углового.
26'
Ловрен навесил с фланга на Дзюбу, мяч был выбит на угловой.
24'
Самошников прошёл Караваева и навесил к линии вратарской, где Деспотович не добрался до мяча.
22'
Деспотович пробил от линии штрафной, мяч после рикошета прилетел к Лунёву.
20'
Вендел с левого фланга навесил на Азмуна, тот пробил в касание мимо Дюпина и снова отправил мяч в штнгау!
18'
Продолжилась игра, и с угловым «Рубин» спокойно справился.
18'
 
Михаил Костюков
Костюков вышел вместо него.
17'
Увезли Мусаева на медицинском каре за пределы поля. Замена будет.
16'
Пауза в матче, врачи на поле. Нос разбит у Мусаева, останавливают ему кровь.
15'
Прошёл прострел слева в штрафную «Рубина», Уремович, выбивая мяч, случайно попал ногой Мусаеву по лицу, а мяч прилетел к Караваеву, который обработал его и хлёстко пробил в дальний угол — Дюпин в прыжке перевёл на угловой!
13'
Поле на «Ак Барс Арене» в посредственном состоянии, так что при передачах низом мяч часто катится не туда, куда должен был бы.
11'
Закрутил Барриос мяч от левого края штрафной во вратарскую, тот полетел между Дзюбой и Азмуном, и Дюпину удалось в прыжке выбить мяч кулаком!
9'
Маркус Вендел от линии штрафной пробил в дальний угол — Дюпин среагировал, отразив этот удар!
7'
Караваев вырезал передачу в штрафную на Азмуна, тот нанёс удар головой и попал в штангу!
5'
Хвича получил мяч на левом фланге, сместился оттуда в штрафную и пробил в дальний угол — рядом со штангой!
3'
Дюпин спокойно поймал мяч после навеса с углового, опередив Дзюбу.
1'
Поехали! Игра началась.
0'
«Зенит» изначально забыл привезти с собой игровую форму.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Рубин» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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