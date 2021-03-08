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Рубин - Зенит 08.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
8 Марта 2021, Понедельник. 16:30 МСК. РПЛ, 21-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
РубинЗенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рубин - Зенит, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Зенит1 : 2Рубин
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Рубин1 : 2Зенит
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит5 : 0Рубин
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Зенит1 : 2Рубин
13.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Рубин0 : 1Зенит
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Рубин0 : 0Зенит
22.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Зенит2 : 1Рубин
02.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Рубин0 : 2Зенит
19.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Зенит4 : 1Рубин
13.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит4 : 2Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Рубин» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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