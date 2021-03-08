Ницца - Монако 08.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Монако, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/16 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Адриан Урся
|Нико Ковач
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 2
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 1
|24.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 0
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|16.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 2
|09.01.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|09.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|4 : 0
|04.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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