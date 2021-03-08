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Ницца - Монако 08.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
8 Марта 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/16 Финала
НиццаМонако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Монако, который запланирован на 08 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/16 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ницца
Ницца
Монако
Монако
Главные тренеры
Румыния Адриан Урся
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Монако2 : 1Ницца
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца1 : 2Монако
07.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Ницца2 : 1Монако
24.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако3 : 1Ницца
24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Ницца2 : 0Монако
16.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Монако1 : 1Ницца
16.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако2 : 2Ницца
09.01.2018 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Ницца1 : 2Монако
09.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 5 Ницца4 : 0Монако
04.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 23 Монако3 : 0Ницца

Отзывы и комментарии к матчу

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