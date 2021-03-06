Брест - ПСЖ 06.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брест - ПСЖ, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/16 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Оливье Далль'Оглио
|Маурисио Почеттино
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|3 : 0
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 2
|18.05.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 1
|21.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 3
|28.01.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|11.09.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|24.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 2
|05.12.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000 17 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Рудди Букке...
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Бенуа Мийо...
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000 20 августа 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 4-й тур Главный судья: Карим...
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000 19 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 26-й тур Главный судья: Франк Шнедер...
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000 7 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье...