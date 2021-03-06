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Брест - ПСЖ 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
6 Марта 2021, Суббота. 23:10 МСК. Кубок Франции, 1/16 Финала
БрестПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брест - ПСЖ, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/16 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брест
Брест
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 ПСЖ3 : 0Брест
09.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Брест1 : 2ПСЖ
18.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 37 ПСЖ3 : 1Брест
21.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 19 Брест0 : 3ПСЖ
28.01.2012 Франция - Лига 1 Тур 21 Брест0 : 1ПСЖ
11.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 5 ПСЖ1 : 0Брест
24.04.2011 Франция - Лига 1 Тур 32 Брест2 : 2ПСЖ
05.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 16 ПСЖ3 : 1Брест

Отзывы и комментарии к матчу

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