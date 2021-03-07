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Кане - Марсель 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Жильбер Брютуа (Перпиньян, Франция), вместимость: 10460
07 марта 2021, воскресенье. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/16 Финала
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Кане РуссийонМарсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кане - Марсель, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/16 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кане Руссийон
Кане-ан-Руссийон
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Франция Фарид Фузари
Марокко Насер Ларге

Отзывы и комментарии к матчу

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