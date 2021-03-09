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Ювентус - Порту 09.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
9 Марта 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/8 Финала. Ответный матч
Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Первый матч 1 : 2
ЮвентусПорту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Порту, который запланирован на 09 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Порту
Порту, Португалия
Главные тренеры
Италия Андреа Пирло
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
17.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала Порту2 : 1Ювентус
14.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала Ювентус1 : 0Порту
22.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала Порту0 : 2Ювентус
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ювентус» — «Порту». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Порту» — 2:1.

Отзывы и комментарии к матчу

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