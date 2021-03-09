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Боруссия Д - Севилья 09.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
9 Марта 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/8 Финала. Ответный матч
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Первый матч 3 : 2
Боруссия ДСевилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Дортмунд - Севилья, который запланирован на 09 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Севилья
Севилья, Испания
Главные тренеры
Хорватия Эдин Терзич
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
17.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала Севилья2 : 3Боруссия Д
15.12.2010 Лига Европы Группа J. Тур 6 Севилья2 : 2Боруссия Д
30.09.2010 Лига Европы Группа J. Тур 2 Боруссия Д0 : 1Севилья
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Боруссия» — 3:2.

Отзывы и комментарии к матчу

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