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Манчестер Сити - Саутгемптон 10.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
10 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. АПЛ, 33-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Манчестер СитиСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Саутгемптон, который запланирован на 10 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
19.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Саутгемптон0 : 1Манчестер Сити
05.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Саутгемптон1 : 0Манчестер Сити
02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Манчестер Сити2 : 1Саутгемптон
29.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Манчестер Сити3 : 1Саутгемптон
30.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Саутгемптон1 : 3Манчестер Сити
04.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Манчестер Сити6 : 1Саутгемптон
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Саутгемптон0 : 1Манчестер Сити
29.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 14 Манчестер Сити2 : 1Саутгемптон
15.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 33 Саутгемптон0 : 3Манчестер Сити
23.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Сити1 : 1Саутгемптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 33-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
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Промо матча «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

Отзывы и комментарии к матчу

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