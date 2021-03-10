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Марсель - Ренн 10.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
10 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
МарсельРенн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Ренн, который запланирован на 10 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Марсель
Марсель
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Ренн2 : 1Марсель
10.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн0 : 1Марсель
29.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Марсель1 : 1Ренн
24.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 26 Ренн1 : 1Марсель
26.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 3 Марсель2 : 2Ренн
13.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн0 : 3Марсель
13.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Ренн2 : 2 4 : 3Марсель
10.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 5 Марсель1 : 3Ренн
18.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 26 Марсель2 : 0Ренн
21.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн3 : 2Марсель

Отзывы и комментарии к матчу

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