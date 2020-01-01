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Манчестер Юнайтед - Милан 11 марта прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
11 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/8 Финала. Первый матч
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
НорвичНаполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Милан, который запланирован на 11 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
03.08.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед2 : 2 5 : 4Милан
26.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Милан1 : 1 8 : 9Манчестер Юнайтед
10.03.2010 Лига чемпионов 1/8 финала Манчестер Юнайтед4 : 0Милан
16.02.2010 Лига чемпионов 1/8 финала Милан2 : 3Манчестер Юнайтед
02.05.2007 Лига чемпионов 1/2 финала Милан3 : 0Манчестер Юнайтед
24.04.2007 Лига чемпионов 1/2 финала Манчестер Юнайтед3 : 2Милан

Отзывы и комментарии к матчу

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