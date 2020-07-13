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Гранада - Мольде 11 марта прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
11 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/8 Финала. Первый матч
Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша)
ГранадаМольде

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Мольде, который запланирован на 11 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Гранада
Гранада, Испания
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Норвегия Эрлинг Моэ

Отзывы и комментарии к матчу

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