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Рома - Шахтер 11 марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
11 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/8 Финала. Первый матч
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
РомаШахтер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Шахтер, который запланирован на 11 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
13.03.2018 Лига чемпионов 1/8 финала Рома1 : 0Шахтёр Д
21.02.2018 Лига чемпионов 1/8 финала Шахтёр Д2 : 1Рома
08.03.2011 Лига чемпионов 1/8 финала Шахтёр Д3 : 0Рома
16.02.2011 Лига чемпионов 1/8 финала Рома2 : 3Шахтёр Д
22.11.2006 Лига чемпионов Группа D. Тур 5 Шахтёр Д1 : 0Рома
12.09.2006 Лига чемпионов Группа D. Тур 1 Рома4 : 0Шахтёр Д

Отзывы и комментарии к матчу

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